Гору мусора в ЖК «О’Юность» убрали после публикации «Комсомолки»

Так ситуация выглядела до приезда мусоровозов. Фото: предоставлено "КП-Петербург".

Чистота и покой пришли во дворы ЖК «О’Юность», что на улице Крыленко в Невском районе Петербурга. После публикации «Комсомолки» здесь наконец убрали горы мусора, которые копились с наступления Нового года.

- Тонем в мусоре, уже появились крысы. Власти не реагируют. Дают отписки, что все устранят, а кучи все растут, - жаловались в редакцию «КП-Петербург» горожане.

Журналисты «Комсомольской правды» обратились к представителям «Невского экологического оператора» - единой структуры, которая отвечает за утилизацию отходов в городе с 1 января. Там фотографии изучили и пообещали взять проблемный адрес в работу. Через некоторое время пришел и радостный ответ из проблемного жилого комплекса.

- Спасибо за помощь. Наконец приехали, убрали. Главное, чтобы стали убирать регулярно, а не раз в две недели, - написали жильцы «Юности».

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