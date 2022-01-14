Более 400 тысяч кубометров мусора вывезли из Петербурга с начала января

Около полумиллиона "кубов" мусора вывезено с начала года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Более 400 тысяч кубометров мусора было вывезено с контейнерных площадок Петербурга за первые дни января. Такие данные приводит пресс-служба «Невского экологического оператора» («НЭО»), который с Нового года единолично отвечает за обращение с бытовыми отходами в городе.

- Объем вывезенных твердых коммунальных отходов за первые 10 дней составил 394 тысячи кубометров, - сообщает пресс-служба «НЭО».

Учитывая, что за сутки из города вывозится по 40 «кубов», то общий объем уже превысил более полумиллиона кубометров.

Тем не менее, работы у мусорщиков еще достаточно. Так, гору отходов в ЖК «О’Юность» на улице Крыленко, убрали лишь после жалобы жителей в редакцию «Комсомолки», вышедшего на сайте материала и звонка журналистов в пресс-службу регоператора.

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