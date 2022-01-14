Ввод нового жилья в Петербурге и за КАДом вырос в 1,5 раза, побив многолетний рекорд

Петербургские строители бьют рекорда, но жилье все дорожает и дорожает. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургские застройщики побили многолетний рекорд по вводу в эксплуатацию нового жилья. За 2021 год они построили 4,9 миллиона квадратных метров площадей, что в 1,5 раза превышает показатели 2020 года. При этом, существенная часть объектов сконцентрирована за КАДом.

- 49 % нового жилья введено на территориях за кольцевой дорогой, что тоже стало рекордом. Прошлый период активного освоения «заКАДья» был отмечен в 2012-2013 годах, - пишут «Невские новости».

Но в то время, когда активно росли Мурино и Кудрово, общий объем загородных квартир не превышал 40% от рынка петербургских новостроек.

Однако сейчас ситуация изменилась. Свободных пятен под застройку в городе почти не осталось, поэтому инвесторы обратили внимание на пригородные направления. В тренде земли вдоль Пулковского и Волхонского шоссе, Колпино, Гатчинское направление, Янино, Новосаратовка и традиционные Бугры с Мурино.