Бывший дом Бутурлиной в Петербурге отреставрируют за 160 млн рублей

Исторический дом Бутурлиной в Петербурге отреставрируют за 160 млн рублей Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге собираются реставрировать здание культурного наследия регионального значения - Бывший дом Бутурлиной, который располагается в доме 10 по улице Чайковского. На данный момент комитет по государственному заказу города ищет подрядчика, который выполнит работы.

- Требуется выполнение работ по реставрации и ремонту лицевого фасада, брандмауэра и правого дворового фасада, - говорится в заявке, опубликованной на портале госзаказов.

Подрядчику предстоит отреставрировать декоративно-художественную покраску, штукатурную отделку, архитектурно-лепной декор, металлические конструкции, а также конструкции из дерева и натурального камня.

Все работы должны завершиться до 10 ноября 2023 года. На это выделено более 160 миллионов рублей.