Смольный усилил работу по устранению гололедицы и очистке крыш от снега

Оттепель превратила тротуары в каток. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Власти Петербурга распорядились усилить работу дорожных и коммунальных служб, чтобы бороться с гололедом на улицах и заснеженными крышами. Об этом заявил вице-губернатор Анатолий Повелий. Причиной стало резкое потепление до +2 градусов.

- Чтобы не дать образоваться наледи, которая возникает при резких температурных изменениях, дорожные предприятия Комитета по благоустройству использовали песко-соляные смеси с 90% и 50% содержания песка, - сообщает пресс-служба Смольного.

Только за сутки на улицы города высыпали полторы тонны смеси. Впрочем, помогает это не везде. Тротуары, за которые отвечают собственники зданий или местные управляющие компании, к вечеру много где превратились в сплошной каток.

Также оттепель опасна и сходом снега и наледи с крыш. Решать задачу будут дворники ТСЖ и ЖСК. Следить за этим будет Жилищный комитет. По данным Смольного, за сутки очищено три тысячи кровель.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ: