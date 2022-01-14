Житель Петербурга отсудил 400 тысяч рублей у коммунальщиков за убитое наледью авто

Петербуржец остудил более 400 тысяч рублей у коммунальщиков, которые повредили его авто глыбой льда. Фото: объединенная пресс-служба Петербурга

Житель Петербурга Виктор отсудил более 400 тысяч рублей у Жилкомсервиса №2 Центрального района за падение глыбы льда на его автомобиль. «Ауди Q7» получил мощный удар от огромной глыбы льда, происшествие попало на камеру видеонаблюдения, установленную во дворе. В суде у мужчины были неопровержимые доказательства. Тем более что на место выезжала полиция, которая все зафиксировала, но отказала в возбуждении уголовного дела.

На видеозаписи заметно, что коммунальщики никак не оградили опасное место. Водители, судя по количеству припаркованных с домом машин, не знали о работах на крыше.

- Суд взыскал с ООО «Жилкомсервис №2 Центрального района» в пользу истца в счет возмещения ущерба 397 298 рублей, а также судебные расходы 10 708 рублей, то есть всего 408 066 рублей, - добавили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

К слову, ответчик в суде до последнего пытался доказать, что истец лжет.

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