В Смольном обещают усиленно бороться с гололедом в ближайшие дни в Петербурге

Дорожники ускоренно прочищают ливневки в Петербурге перед заморозками. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Дорожные предприятия ускоренно прочищают ливневые канализации в Петербурге перед заморозками. В Смольном обещают активнее бороться с гололедом. Напомним, после 20-градусных морозов в последние пару дней в Северной столице царит настоящая оттепель, днем температура достигает плюсовых значений. Однако по ночам в грядущие выходные столбик термометра опустится от минус 1 до минус 6 градусов. Дорожники активно избавляют люки и патрубки от снега и кусков льда.

- Когда на город выпало за первую половину зимы более 130 сантиметров снега, и температура подскочила до плюсовых значений, чрезвычайно важно избежать подтоплений, - объясняют в пресс-службе комитета по благоустройству Северной столицы.

В Смольном надеются избежать более жуткой гололедицы после похолодания. Впрочем, она была и при небольшом «плюсе». Чиновники обещают усилить работу удалению льда с тротуаров и дорог. Жаловаться на каток на той или иной улице можно в дежурную службу комитета по благоустройству по телефону 314-60-13.

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