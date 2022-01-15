В Петербурге создадут настольную игру для мигрантов за 6 млн рублей

Игры для мигрантов создадут в Петербурге, чтобы им было легче адаптироваться в России и знать местные законы. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге создадут настольную игру и викторину для мигрантов, чтобы помочь им адаптироваться к работе в России, не нарушая при этом законы. Это будет лишь часть большого онлайн-обучения иностранцев, за реализацию которого взялся городской «ПСП-фонд». Деньги на разработку любопытного проекта пойдут из президентского гранта. Сумма немаленькая – почти 6 млн рублей.

Вообще, список требований для обладателя гранта большой.

- Необходимо разработать новые интерактивные методики, информационные технологии, методические материалы для их внедрения в систему предвыездной подготовки в странах СНГ Это могут быть как настольные игры, так и видеоролики методики для специалистов, - сообщается на сайте Фонда президентских грантов.

Проект коснется мигрантов из 7 стран: Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, а также Узбекистана. В некоторых государствах организуют выездные мероприятия.