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Происшествия15 января 2022 12:58

Пьяная троица устроила погром в трамвае на юго-западе Петербурга

Хулиганов скрутили росгвардейцы, их доставили в местный отдел полиции
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Пьяная троица сломала стекло двери в трамвае на юго-западе Петербурга. Фото: ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

Пьяная троица сломала стекло двери в трамвае на юго-западе Петербурга. Фото: ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

Пьяная троица устроила скандал с кондуктором и разбила стекло двери в трамвае №36 на юго-западе Петербурга. Все произошло под конец рабочего дня в пятницу, 14 января, на перекрестке проспектов Стачек и Трамвайного. Водитель прощать нетрезвых пассажиров не стал и без раздумья нажал на тревожную кнопку. На место оперативно подъехали росгвардейцы, с ними хулиганы уже не стали шутить.

- Один из пьяных правонарушителей конфликтовал с кондуктором и рукой разбил стекло двери между кабиной водителя и салоном трамвая. Оказалось, что ранее мужчину неоднократно судили, - рассказывают подробности происшествия в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Буйных пассажиров успешно высадили, задержали и доставили в местный отдел полиции для дальнейших разбирательств. О судьбе хулиганов не сообщается.