В Ленобласти 10-летние школьники домогались до второклассника

В Ленобласти мать сообщила в полицию о домогательстве к ее 9-летнему сыну. Под подозрением - сверстники. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ленобласти СК разбирается в истории с сексуальным домогательством к второкласснику. В полицию обратилась шокированная мать 9-летнего мальчика, которая сообщила о нездоровых издевательствах к ее сыну со стороны его более взрослых знакомых, которым по 10 и 11 лет.

- Мальчики, подозреваемые в домогательствах, учатся в 5 и 4 классах в школе в городе Никольское в Тосненском районе. По словам матери, пара друзей совершила действия сексуального характера в отношении ее сына-второклассника. Это якобы произошло в период с октября по ноябрь 2021 года, - отметил источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

Адрес предполагаемых детей-насильников устанавливают. О происшествии сообщили в местные следственный отдел СК.