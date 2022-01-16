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Общество16 января 2022 11:13

Жители Петербурга самостоятельно заказали 250 килограммов песка, чтобы посыпать им улицы города

Так они надеются уменьшить количество пострадавших от гололеда
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
Комментарии (11)Комментарии (11)(11)
Жители Коломны начали решать проблему с гололедом своими силами

Жители Коломны начали решать проблему с гололедом своими силами

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жители Коломны устали ждать весны, когда весь лет, образовавшийся на дорогах и тротуарах, растает и начали решать проблему своими силами. Они самостоятельно заказали 250 килограмм песка, чтобы посыпать им улицы любимого города.

- Нам очень-очень нужны ваши свободные руки. Приходите с ведрами, мешками, совками и лопатками. Можно хоть на машине приехать. Единственное условие - раскидать песок по улицам и прислать фоточки, - объясняют в своих соцсетях организаторы акции, получившей название "Пропесочка".

Место сбора активистов - Дровяной переулок, 3-5, или, как его еще называют, сквер Венеры. Время - 16 января с 12 до 15 часов.

Организаторы понимают, что это не системное решение проблемы, но хоть какая-то попытка обезопасить движение на дорогах. Жители района их активно поддерживают.

- Вчера передо мной упал парень и сломал ногу, вызвала скорую. Потом пошла в магазин и купила соль, засыпала этот участок. С радостью поучаствую в акции, чтобы было меньше травм у людей, - комментирует запись одна из жительниц.

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