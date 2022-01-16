Жители Петербурга самостоятельно заказали 250 килограммов песка, чтобы посыпать им улицы города

Жители Коломны начали решать проблему с гололедом своими силами Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жители Коломны устали ждать весны, когда весь лет, образовавшийся на дорогах и тротуарах, растает и начали решать проблему своими силами. Они самостоятельно заказали 250 килограмм песка, чтобы посыпать им улицы любимого города.

- Нам очень-очень нужны ваши свободные руки. Приходите с ведрами, мешками, совками и лопатками. Можно хоть на машине приехать. Единственное условие - раскидать песок по улицам и прислать фоточки, - объясняют в своих соцсетях организаторы акции, получившей название "Пропесочка".

Место сбора активистов - Дровяной переулок, 3-5, или, как его еще называют, сквер Венеры. Время - 16 января с 12 до 15 часов.

Организаторы понимают, что это не системное решение проблемы, но хоть какая-то попытка обезопасить движение на дорогах. Жители района их активно поддерживают.

- Вчера передо мной упал парень и сломал ногу, вызвала скорую. Потом пошла в магазин и купила соль, засыпала этот участок. С радостью поучаствую в акции, чтобы было меньше травм у людей, - комментирует запись одна из жительниц.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ: