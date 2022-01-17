Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-4°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Звезды17 января 2022 5:06

Клип Шнурова про заваленный мусором Петербург набрал почти миллион просмотров

Песня нецензурно рассказывает, во что превратился город после Нового года
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Комментарии (7)Комментарии (7)(7)
"Мусорный" клип Шнурова набрал почти миллион просмотров. Фото: youtube.com/ "Ленинград"

"Мусорный" клип Шнурова набрал почти миллион просмотров. Фото: youtube.com/ "Ленинград"

Почти миллион человек посмотрели клип лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова про замусоренный и заснеженный Петербург. Композиция, в которой музыкант нецензурно рассказывает про родной город, появилась на YouTube-канале «Ленинграда» чуть больше суток назад.

На данный момент у клипа с названием «Пока так» уже 925 тысяч просмотров только на YouTube. Кроме того, видео массово набирает популярность в соцсетях и Телеграм-каналах.

В комментариях под видео пишут в основном петербуржцы, узнавшие на кадрах свой город: «Этот клип - 100% описывает то, что сейчас творится в Северной столице. Стало опасно на улицы выходить!»; «И не только в мусоре проблема, реальная проблема, но и в тротуарах, внутренних дворах, где пройти и не упасть - большая удача».

Напомним, что с 1 января вывозом мусора в Петербурге занимается единый оператор, который пока не справляется с объемом работы. За уборку города от снега отвечают Жилищный комитет и Комитет по благоустройству, обещавшие усилить работу.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ: