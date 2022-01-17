Клип Шнурова про заваленный мусором Петербург набрал почти миллион просмотров

"Мусорный" клип Шнурова набрал почти миллион просмотров. Фото: youtube.com/ "Ленинград"

Почти миллион человек посмотрели клип лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова про замусоренный и заснеженный Петербург. Композиция, в которой музыкант нецензурно рассказывает про родной город, появилась на YouTube-канале «Ленинграда» чуть больше суток назад.

На данный момент у клипа с названием «Пока так» уже 925 тысяч просмотров только на YouTube. Кроме того, видео массово набирает популярность в соцсетях и Телеграм-каналах.

В комментариях под видео пишут в основном петербуржцы, узнавшие на кадрах свой город: «Этот клип - 100% описывает то, что сейчас творится в Северной столице. Стало опасно на улицы выходить!»; «И не только в мусоре проблема, реальная проблема, но и в тротуарах, внутренних дворах, где пройти и не упасть - большая удача».

Напомним, что с 1 января вывозом мусора в Петербурге занимается единый оператор, который пока не справляется с объемом работы. За уборку города от снега отвечают Жилищный комитет и Комитет по благоустройству, обещавшие усилить работу.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ: