В Колпино мигрант пытался изнасиловать 12-летнюю школьницу на первом свидании

Полиция задержала мужчину, совращавшего школьницу в торговом центре. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Колпинского района Петербурга задержала 20-летнего мигранта, который пытался изнасиловать 12-летнюю школьницу. С мужчиной девочка познакомилась в соцсетях и пришла на первое свидание в торговый центр.

- 16 января около 18 часов в полицию города Колпино позвонил работник торгового центра, расположенного на Пролетарской улице, и сообщил, что в служебном помещении спугнул неизвестного мужчину, который пытался изнасиловать девочку, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

На место тут же прибыл наряд. По указанным приметам они нашли и задержали мужчину, сидевшего в одном из кафе ТЦ. Девочка также была найдена и передана медикам для оценки ее состояния.

Известно, что задержанный – гражданин одной из соседних стран. Он живет в Колпино вместе с родителями. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за вымогательство.