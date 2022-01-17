Непривитых рабочих «Балтийского завода» не пустили через проходную

Полиция приехала к проходной "Балтийского завода". Фото: vk.com/balt_zavod

Необычное столпотворение наблюдалось утром понедельника, 17 января, у проходных «Балтийского завода», Здесь, согласно распоряжению руководства, проверяли по спискам наличие вакцинации от коронавируса. Всех непривитых отправляли по домам.

- На улице возле входа собрались около 30 сотрудников. Их не пускают на территорию предприятия без QR-кода о вакцинации, - пишут «Невские новости».

С 16 января на предприятии начал действовать приказ директора об отстранении от работы без сохранения оплаты для тех сотрудников, которые не переболели коронавирусом в последние полгода или не имеют действующей прививки от ковида.

При этом сами сотрудники «Балтзавода» в соцсетях пишут, что некоторым активаксерам прорваться все же удалось.

- Вроде все нормально. Прошли через Кожевенную (линию – прим.ред.). На Косой линии много полиции и ограждения, но проходим нормально, без проверок. Уже на рабочем месте, - отмечают заводчане.

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