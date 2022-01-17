Мигрант угнал каршеринг в Пулково

Полиция поймала мигранта на угнанном каршеринге. Фото: Артем КИЛЬКИН

Полиция Московского района Петербурга решает вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении 19-летнего мигранта, который взял каршеринг в аэропорту Пулково по чужому аккаунту.

- 16 января в 08:29 на КАД нарядом ДПС был остановлен каршеринговый « Рено Каптюр» под управлением неработающего гражданина Узбекистана 2003 года рождения, - сообщает источник «КП-Петербург».

А позднее в полицию поступило заявление от представителя прокатной конторы. В нем сообщалось, что машина была взята незаконно. Это подпадает под статью «Неправомерное завладение без цели хищения».

По ней предусмотрено наказание от штрафа до пяти лет лишения свободы. Но судимость для иностранца будет означать автоматическую высылку из России.