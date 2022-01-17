Вице-губернатор Валерий Пикалев извинился перед жителями Петербурга за проблемы с вывозом мусора

Вице-губернатор Валерий Пикалёв публично извинился перед жителями Петербурга за ситуацию с вывозом мусора Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С начала 2022 года в Санкт-Петербурге должен был начать новый оператор по утилизации и вывозу мусора. Однако со своей работой предприятие сразу же справиться не смогло. Настолько, то горожане начали быть тревогу из-за гор мусора. В понедельник, 17 января 2022 года, вице-губернатор Валерий Пикалёв публично извинился перед жителями Петербурга за ситуацию с вывозом мусора.

- Хочу извиниться перед всеми гражданами за то, что были перебои и с некоторых площадок не вывозился мусор. Правительство и губернатор делают всё возможное, чтобы решить проблему. Прокуратура даст правовую оценку, - сказал Пикалев.

Отмечается, что проблемы возникли из-за того, что новый оператор плохо подготовился к началу работы, в частности не изучил маршруты, не подготовил документы, а также не был готов к обилию звонков и претензий.

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