Смольный назвал причины мусорного коллапса в Петербурге

Названы причины мусорного коллапса в Петербурге Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Настоящий мусорный коллапс накрыл Санкт-Петербург вдогонку к проблемам с уборкой снега. Огромные кучи из мусорных пакетов "красуются" практически возле каждого дома, горожане жалуются на беспорядок и боятся появления крыс. Смольный 17 января 2022 года назвал основные причины возникновения проблем.

- Коллапс затронул именно те районы, где работает новый подрядчик: Калининский, Приморский, Выборгский, Невский. Старая компания могла пойти на субподряд, но не стала делать этого, с ней не удалось договориться даже об обслуживании и замене контейнеров, - отметил вице-губернатор Валерий Пикалев.

Также плановые объемы мусора, которые фигурируют в документах, были рассчитаны еще в 2016 году и устарели, оператор в недостаточной степени изучил маршруты и проблематику, а также не был готов большому потоку звонков и претензий.

Генеральный директор нового мусорного оператора Екатерина Горшкова также добавила, что не все водители были готовы работать в праздники и выходные, а часть их техники оказалась не подходящей для вывоза мусора.

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