Более 20 купелей оборудуют на Крещение в Санкт-Петербурге

На Крещение в Петербурге можно будет окунуться по 23 адресам. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Верующие православные отмечают 18 и 19 января Крещенские праздники. Одна из главных традиций в эти дни – окунание в прорубь. По этому случаю в Санкт-Петербурге откроют 21 купель. Об этом сообщил журналистам главный государственный инспектор по маломерным судам Петербурга Виктор Колесов в понедельник, 17 января.

- В Санкт-Петербурге на Крещение откроют 21 купель. Они фактически все будут обеспечены профессиональными спасателями, - рассказал Виктор Колесов. – Все места оборудуют пунктами обогрева, раздевалками, организуют пропускной режим. С учетом антиковидных мер количество людей будет ограничено.

Купели появятся в 9 районах города. Сотрудники МЧС проследят, чтобы одновременно количество людей в проруби не превышало 5 человек. QR-коды окунающимся не нужны.

Центральная и самая большая купель города расположится у Петропавловской крепости. Освятит ее митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий 19 января в 12:30. Несмотря на это, представители церкви просят воздержаться от крещенских купаний.