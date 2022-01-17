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Общество17 января 2022 16:54

Военную панораму на «Ленфильме» достроят к марту

Команда «Невский баталист» передвинули сроки открытия на месяц
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
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Панораму начали строить еще в августе 2021 года.

Панораму начали строить еще в августе 2021 года.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Трехмерную панораму, посвященную кинооператорам военных лет, достроят на «Ленфильме» только к марту. Создают инсталляцию команда «Невский баталист». Изначально планировалось распахнуть двери для посетителей в конце января или в феврале, но пришлось оттянуть.

- Открытие теперь планируется в марте, - сообщила «Комсомолке» пресс-секретарь команды Маргарита Попова.

Строительство трехмерной панорамы началось в конце августа 2021 года в пятом павильоне «Ленфильма». Студия отдала помещение для интерактивной выставки на три года. Сама инсталляция с названием «Пропавшие в кинохронике» будет посвящена кинопроизводству в годы Великой Отечественной войны.

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