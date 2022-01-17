Военную панораму на «Ленфильме» достроят к марту

Панораму начали строить еще в августе 2021 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Трехмерную панораму, посвященную кинооператорам военных лет, достроят на «Ленфильме» только к марту. Создают инсталляцию команда «Невский баталист». Изначально планировалось распахнуть двери для посетителей в конце января или в феврале, но пришлось оттянуть.

- Открытие теперь планируется в марте, - сообщила «Комсомолке» пресс-секретарь команды Маргарита Попова.

Строительство трехмерной панорамы началось в конце августа 2021 года в пятом павильоне «Ленфильма». Студия отдала помещение для интерактивной выставки на три года. Сама инсталляция с названием «Пропавшие в кинохронике» будет посвящена кинопроизводству в годы Великой Отечественной войны.