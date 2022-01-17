Известный ресторан Social Club закрывается на Пяти углах из-за коронавируса

В Петербурге закрывается известный ресторан на Пяти углах. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге закрывается известный ресторан Social Club, расположенный на Пяти углах. Как рассказали владельцы заведения на своей странице в Instagram, причина распространенная для суровой современности – пандемия коронавируса. По словам создателей ресторана, официально он закроется в воскресенье, 23 января. В итоге общепит просуществовал пять лет.

- Невозможно перечислить все, чем мы удивляли эти пять лет, но возможно сказать, что все это было искренне, и делалось для того самого «тонкого Social-слоя», к которому мы причисляем себя и, всех кто к нам приходил, - говорится в «некрологе».

Добавим, что заведение в том числе славилось уютными концертами музыканта из «АукцЫона» Владимира Волкова, а также групп Alai Oli и Tequilllajazz.