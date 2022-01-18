Женщина погибла при пожаре в мусоре на севере Петербурга

Мертвую женщину обнаружили после пожара в мусоре на севере Петербурга. Фото: Олег ЗОЛОТО

Женщина погибла при пожаре на севере Петербурга поздним вечером понедельника, 17 января. По информации пресс-службы городского ГУ МЧС России, горел мусор у дома №10 на 1-м Муринском проспекте в Выборгском районе. Подробности смерти женщина пока не называют. Известно, что очевидцы сообщили о пожаре в 22:31. На ликвидацию пожара ушло 15 минут.

- На открытой территории у дома горел мусор на площади в два квадратных метра. В 22:46 пожар потушили силами 10 спасателей МЧС и двух единиц техники, - рассказали пожарные.

В обстоятельствах происшествия будет разбираться следственно-оперативная группа.