Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество18 января 2022 5:02

Смольный вернет уборку Петербурга в «государственные» руки

Об этом заявил вице-губернатор Валерий Пикалев по итогам инспекционного объезда
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
За уборку города будут отвечать государственные жилагентства.

За уборку города будут отвечать государственные жилагентства.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Власти Петербурга намерены создать районные жилищные агентства, которые будут отвечать за уборку города от грязи и снега. Сейчас за внутриквартальные территории отвечают отдельные подрядчики и собственники зданий, что приводит, по словам вице-губернатора Валерия Пикалева, к «лоскутному одеялу». Другими словами, где-то может быть чисто, а в другом месте – непролазная грязь.

- Некоторым недобросовестным организациям не слишком интересно убирать снег, тратить деньги на дворников, проще подождать пока все само растает. Будем возвращать уборку в государственное управление, - отметил Пикалев во время объезда Петербурга.

По данным Смольного, с начала 2022 года на качество уборки снега и наледи во дворах и на кровлях домов, было проверено 243 управляющих компании. В отношении нарушителей возбуждено 173 административных дела. А общая сумма штрафов уже превысила 12 миллионов рублей.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ: