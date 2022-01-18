Смольный вернет уборку Петербурга в «государственные» руки

За уборку города будут отвечать государственные жилагентства. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Власти Петербурга намерены создать районные жилищные агентства, которые будут отвечать за уборку города от грязи и снега. Сейчас за внутриквартальные территории отвечают отдельные подрядчики и собственники зданий, что приводит, по словам вице-губернатора Валерия Пикалева, к «лоскутному одеялу». Другими словами, где-то может быть чисто, а в другом месте – непролазная грязь.

- Некоторым недобросовестным организациям не слишком интересно убирать снег, тратить деньги на дворников, проще подождать пока все само растает. Будем возвращать уборку в государственное управление, - отметил Пикалев во время объезда Петербурга.

По данным Смольного, с начала 2022 года на качество уборки снега и наледи во дворах и на кровлях домов, было проверено 243 управляющих компании. В отношении нарушителей возбуждено 173 административных дела. А общая сумма штрафов уже превысила 12 миллионов рублей.

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