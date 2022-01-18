Девушку изнасиловали в заброшенном сарае у платформы Дивенская в Ленобласти

Дачник изнасиловал девушку у платформы в Ленобласти. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские Лужского района задержали 40-летнего мужчину, который изнасиловал девушку в заброшенном сарае у платформы Дивенская. Он напал на нее с ножом и затащил в укромное место, где и надругался.

- 17 января в 01:10 поступило сообщение от женщины о том, что 16 января в 23:30 по дороге от ж/д вокзала Дивенская в сторону садоводства «Дивенка» Лужского района неизвестный мужчина, применив физическую силу, изнасиловал ее внучку 1996 года рождения, - сообщает источник «КП-Петербург».

Позднее в полицию поступила телефонограмма из Гатчинской районной больницы, что к ним с жалобой на изнасилование обратилась и сама 25-летняя девушка.

Полицейские по «горячим следам» нашли подозреваемого. Им оказался местный дачник, ранее судимый за кражу. Мужчина задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «изнасилование». Ему грозит до 10 лет лишения свободы.