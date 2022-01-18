Велосипедные прогулки появились по Павловскому парку

В Павловском парке появились велосипедные маршруты / Фото: Павловский дворец

Отправиться на прогулку по Павловскому парку Санкт-Петербурга теперь можно не только пешком, но и на велосипеде. В заповеднике выпустили новый путеводитель по дворцово-парковому ансамблю, который так и называется "Велосипедные прогулки по Павловскому парку". Об этом 18 января 2022 года рассказали в пресс-службе дворца.

- Наши сотрудники разработали четыре увлекательных маршрута протяженностью от 4 до 8,2 километров, - рассказали в пресс-службе.

В путеводители есть не только описание достопримечательных мест парка, но и карта с указаниями видовых точек, откуда открываются панорамы с архитектурными памятниками и пейзажными картинами.

Путеводитель по парку продается на сайте Павловска. Однако отправиться в путешествие на велосипеде можно и без него.