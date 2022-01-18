Троих голодных детей нашли в коммуналке на Васильевском острове

Родители бросили трех маленьких детей на Васильевском острове. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Василеостровского района Петербурга задержала пару молодых родителей, которые бросили в квартире малолетних детей и ушли по своим делам. Голодных малышей обнаружили полицейские, которых вызвали соседи по коммуналке.

- 17 января в полицию обратилась жительница дома на 16-й линии, которая сообщила, что в комнате, где живет многодетная семья, постоянно слышны крики: кто-то громко ругает детей, скандалит и угрожает, - пишет сайт spbdnevnik.ru.

На указанный адрес выехал наряд полиции. К их приезду взрослых в комнате не обнаружилось, были только дети. За старшую была шестилетняя девочка, с ней оказались две сестры в возрасте полутора лет и двух месяцев. Все оказались голодными.

Полицейские вызвали врачей и те увезли детей в приют и больницу. А стражи порядка отправились на поиски родителей девочек. Вскоре 34-летнюю мать и 31-летнего отца задержали.

Пока они объясняются в отделении, решается вопрос о возбуждении дел за неисполнение родительских обязанностей и оставление малолетних в опасности.