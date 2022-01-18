Бородатый таксист залил перцовым газом и ограбил пассажира в Петербурге

Полиция ищет таксиста за ограбление пассажира. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербургские полицейские ищут водителя такси, который напал на пассажира. Все произошло днем 17 января в Невском районе города. По словам потерпевшего, шофер сначала брызнул перцовым спреем в лицо, а потом сорвал с шеи серебряную цепочку с крестиком.

- Ущерб составил 20 000 рублей. Приметы преступника: мужчина азиатской внешности, рост около 170 см, на лице борода, одет в темную одежду, на лице маска защитного цвета, - сообщает источник «КП-Петербург».

Сыщики установили, что машина арендная. Сейчас через владельца иномарки пытаются найти и самого таксиста. В отношении него возбуждено дело по статье «Разбой с применением оружия». Злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы.