Александр Бельский: Мусорную реформу в Петербурге пытаются саботировать

Мусорный коллапс накрыл Петербург в начале января. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Мусорную реформу в Петербурге пытаются саботировать – именно с этим связано «раскручивание» темы «апокалипсиса с запашком», случившегося в Северной столице в начале января. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» (92,0 FM) рассказал председатель Законодательного собрания Александр Бельский.

- Что касается каких-то моментов, связанных с враждованием структур, которые есть в городе – политических или экономических – то не мне давать этому оценку, я не так глубоко погружен в эту тему, - констатировал Бельский.

С другой стороны, по словам политика, мусорную реформу, запустившуюся в Петербурге в первых числах 2022 года, явно пытаются саботировать.

- Есть интересанты, заинтересованные в том, чтобы реформа проходила плохо, - подчеркнул Бельский. – И это касается не только нашего региона, это в целом проблема страны. Сфера вывоза отходов была определенным образом криминализирована. А сейчас все меняется, криминальные способы заработать на мусоре исчезают. Конечно, есть люди, которым это не нравится.

Горожанам, недовольным уборкой мусора, председатель Законодательного собрания посоветовал просто подождать.

- Это естественно, когда происходит реформа, - отметил Александр Бельский. – Не может быть такого, что мы легли спать, проснулись – и сразу все стало по-новому. Тем более, как я уже говорил, реформа лишила большое количество людей способов незаконного заработка – конечно, они будут сопротивляться. Есть какой-то проблемные период, и он пока что будет продолжаться. Но я, когда передвигаюсь по городу, вижу, что коммунальные службы работают, понимаю, как они работают. Так что в итоге все наладится.