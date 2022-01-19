«Жигули» сложились пополам о столб в Пушкине

ВАЗ "намотался" на столб. Фото: vk.com/spb_today

Серьезное ДТП произошло в ночь на среду в Пушкине. На Железнодорожной улице «Жигули» вылетели с дороги и «намотались» на столб. Удар пришелся на пассажирскую сторону. Автомобиль согнуло почти пополам.

- В Пушкине на Железнодорожной, напротив «Магнита», ВАЗ-2107 разложился, - пишут местные жители в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Судя по опубликованным фото, спасателям пришлось срезать крышу машине, чтобы достать людей из искореженного кузова. Тем не менее, по словам очевидцев, водитель остался жив. Был ли кто-то в салоне кроме него, не уточняется.

- Одним каскадером на дороге меньше, дай Бог жив. Урок на всю жизнь. Может быть, - отмечают в комментариях пользователи смоцсетей.