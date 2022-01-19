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Звезды19 января 2022 7:01

Судьбу терминала Пулково обсудят в феврале

Ранее его собирались сносить для развития аэропорта
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Архитекторы хотят спасти "стаканы" Пулково.

Архитекторы хотят спасти "стаканы" Пулково.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Рабочая группа, специально созданная при Комитете по охране и использованию памятников (КГИОП), обсудит судьбу терминала аэропорта Пулково-1. Речь о знаменитых «пяти стаканах», созданных в 1973 году по проекту архитектора Александра Жука. О том, что здание, ставшее одним из символов Петербурга, могут снести, ранее заявлял вице-губернатор Максим Соколов.

- Сохранить его с функциональной точки зрения будет непросто. Я бы сказал, невозможно, - отмечал чиновник.

Но за «стаканы» вступились и простые горожане и профессиональные архитекторы. Они направили обращение в КГИОП, где отметили важность сохранения лучших образцов советской архитектуры периода 1950-1980-х годов.

В список вошли здания ТЮЗа, спортшколы на Малом проспекте Васильевского острова, Финляндского вокзала и другие.

- Часть зданий не «дотягивает» до статуса объектов культурного наследия, но совершенно определенно заслуживает сохранения в качестве объектов градостроительной среды, - отметил на заседании глава КГИОП Сергей Макаров.

Что касается терминала Пулково-1, то его судьбу обсудят отдельно. Собрание рабочей группы с участием экспертов, занимающихся развитием аэропорта, пройдет в феврале.

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