Учителя ОБЖ из Петербурга задержали за секс со школьницей

В Петербурге учителя ОБЖ задержали за совращение школьницы Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге задержали учителя ОБЖ, который больше года занимался сексом со школьницей. Во вторник, 18 января 2022 года, в следственный комитет по Невскому району поступила информация о деяниях 36-летнего преподавателя одной из школ Московского района. Об этом "КП-Петербург" рассказал источник в правоохранительных органах.

- В ходе проверки было установлено, что учитель ОБЖ в период с 14 февраля 2020 года по 7 марта 2021 года неоднократно совершал половое сношение в естественной форме и развратные действия в отношении девочки, которой на начало произошедшего было 14 лет, - рассказал источник.

По факту было возбуждено уголовное дело по двум статьям. В тот же день учителя задержали у дома 145 по проспекту Обуховской обороны. На данный момент он находится под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.