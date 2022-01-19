Эргашев: Один больной "омикроном" заражает сотни человек

Вице-губернатор Петербурга рассказал о стремительной скорости распространения омикрона Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Новый штамм коронавируса "омикрон" оказался куда более заразным, чем все его предшественники. Об этом 19 января 2022 года рассказал вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев.

- До прихода штамма "омикрон" один носитель коронавируса заражал 1-10 человек. Сейчас человек, большой "омикроном", заражает десятки и сотни человек. При этом симптомы больше похожи на грипп, ОРВИ, поэтому люди не сразу становятся осторожными и изолируются, - отметил вице-губернатор.

Глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге Евгений Шляхто добавил, что зараженные "омикроном" реже нуждаются в госпитализации. И смертность ниже. Но в абсолютных цифрах количество пациентов стремительно растет.

- Увеличивается нагрузка всю медицинскую сферу. Мы будем вынуждены перепрофилировать учреждения. Это значит, что людям с эндокринными, сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями будет еще сложнее получить помощь. На фоне пандемии уже наблюдается рост смертности от рака и никуда не делись показатели смертности от сердечных заболеваний, - пояснил Шляхто.

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