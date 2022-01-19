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Здоровье19 января 2022 8:00

Студентов привлекут к работе из-за дефицита врачей при всплеске «омикрона» в Петербурге

Об этом заявил вице-губернатор Олег Эргашев
Авторы (2):
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Анна МОТОВИЛОВА
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Студенты будут помогать врачам из-за роста заболеваемости.

Студенты будут помогать врачам из-за роста заболеваемости.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Студенты медицинских вузов и колледжей Петербурга привлечены к оказанию помощи населению. Из-за всплеска заболеваемости, к которому привело распространение штамма «омикрон», в городе образовался дефицит кадров.

- Дефицит кадров в медицине наблюдается, прежде всего, в первичном звене. Его восполняют за счет студентов-добровольцев. Это касается бригад скорой помощи и телемедицины (консультации с помощью компьютерных технологий – прим.ред.) в первую очередь, - заявил на пресс-конференции вице-губернатор Олег Эргашев.

Студентов к помощи врачам привлекали и ранее, но сейчас из-за всплеска заболеваемости начата новая кампанию по привлечению добровольцев из федеральных образовательных учреждений , расположенных в Петербурге.

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