"Взрывной" рост заражений коронавирусом произошел в Петербурге 19 января

Новый антирекорд заражений коронавирусом установлен в Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге наблюдается "взрывной" рост заражений коронавирусом. По данным оперативного штаба по COVID-19 на 19 января 2022 года в Северной столице заболели более 4 тысяч человек. Причем, суточная заболеваемость снова установила очередной антирекорд, побив все предыдущие показатели.

- За сутки в Петербурге коронавирус был обнаружен у 4382 человек, также умерли 62 и выздоровели 1449 пациентов, - рассказали в оперштабе.

Последние данные по ковиду / Фото: Яндекс

Всего за время пандемии в Петербурге заразились коронавирусом 893 098 жителей города, из них умерли 29 188 и выздоровели 828 077 человек.

Как отметил вице-губернатор Олег Эргашев, обычный показатель для Петербурга 2-2,5 тысячи зараженных в сутки. Однако сейчас наблюдается колоссальный рост.

Большой рост заражений в городе связывают с появлением штамма "омикрон", который оказался более заразный, чем все другие штаммы коронавируса. Сейчас власти города готовы за неделю развернуть 5 тысяч новых коек для зараженных.