Пятиклассницу увезли с разрывом почки после удара стулом в школе в Приморском районе Петербурга

Школьницу госпитализировали с разрывом почки в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Приморского района проверяет обстоятельства госпитализации 13-летшей школьницы, которую увезли в больницу в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у ребенка разрыв почки. Травму девочка получила в школе – ее ударили стулом.

- В полицию из детской городской больницы поступила телефонограмма, что 18 января в 14:34 после самостоятельного обращения с разрывом левой почки 4-й степени, паранефральной гематомой в тяжелом состоянии (опросу не подлежит) госпитализирована ученица 5 класса школы №580 Приморского района, - сообщает источник «КП-Петербург»

Сотрудники МВД опросили мать девочки и та пояснила, что днем ранее в коле ее дочь ударила стулом одноклассница. Сейчас по факту происшествия начата проверка, полицейские устанавливают личность той самой одноклассницы.

Известно, что семья пострадавшей девочки благополучная, на учете не состоит.