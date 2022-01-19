Полиция показала фото студентки, пытавшейся взорвать банкомат в Вырице

Студентка пыталась ограбить банкомат в Вырице. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО.

Полиция задержала студентку Санкт-Петербургской юридической академии, которая пыталась взорвать банкомат в Вырице. В ночь на 18 января она пришла в отделение одного из банков и попыталась накачать аппарат газом. Но закончить дело не успела – помешала охрана.

- Вечером 18 января подозреваемая была задержана по адресу проживания на Малой Балканской улице в Петербурге. В ходе обыска у нее изъяты предметы, представляющие интерес для следствия, а так же отмычки от дверных замков и комплект ножей, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Известно, что девушке 21 год, она уроженка Омска. В академии учится на четвертом курсе. Причины, толкнувшие ее на преступление, не называются. В банкомате находилось 3,2 млн рублей.

За покушение на кражу в особо крупном размере ей грозит до 10 лет лишения свободы.