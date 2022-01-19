Литографию «Масленица» с картины Павла Филонова из Русского Музея выставили на торги

Литографию с картины "Масленица" Филонова продадут с аукциона. Фото "Литфонд".

Литография картины «Масленица» русского художника-авангардиста Павла Филонова будет продана с торгов. Копию работы, оригинал которой хранится в Русском Музее, предварительно оценили в 46 тысяч рублей.

- Отпечатано издательством MOURLOT для выставки «Малевич-Филонов» 1992 года в Париже. С оригинала 1913-1914 годов из коллекции Русского Музея. Бумага, литография, 78×100 см, - говорится в описании лота на сайте аукционного дома «Литфонд».

«Масленица» - одна из известнейших работ русского художника-авангардиста дореволюционного периода. Ее, как и другие работы, Филонов никому не продал, намереваясь передать впоследствии для Музея аналитического искусства.

Сам Филонов, родившийся в Москве в семье рязанских крестьян, большую часть жизни был связан с Петербургом-Петроградом-Ленинградом. Здесь он писал, женился. Здесь были репрессированы его приемные дети, а сам он подвергся травме. Здесь же Филонов умер в блокаду в декабре 1941 года. Вскоре скончалась и его вдова.

Павел Филонов похоронен на Серафимовском кладбище Петербурга.