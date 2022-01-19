17-летняя мать с грудным ребенком пропала в Петербурге

Молодая мама с грудной дочкой пропали в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Полиция Выборгского района разыскивает 17-летнюю девушку, которая ушла из дома и пропала без вести. Особенность ситуации в том, что юная петербурженка пропала вместе со своим грудным ребенком. Девочке чуть меньше года.

- 18 января в 20:00 в полицию обратилась 38-летняя женщина с заявлением, что накануне днем около 14:00 ушла из места проживания на Светлановском проспекте и до сих пор не вернулась ее дочь 2004 года рождения. Вместе с ней была внучка заявительницы возрастом 11 месяцев, - сообщает источник «КП-Петербург».

По словам женщины, ее дочка ранее неоднократно уходила, однако теперь с ней малышка и бабушка очень беспокоится за судьбу внучки.

Известно, что, несмотря на не самые лучшие отношения в семье, и роды в 16-летнем возрасте, юная мама на учете в отделе по делам несовершеннолетних не состояла.

Сейчас местонахождение девушки с малышкой устанавливает полиция, по факту произошедшего ведется проверка.