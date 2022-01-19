В Летнем и Михайловском садах открылась экскурсия к годовщине снятия блокады Ленинграда

В Летнем и Михайловском садах Петербурга появилась экскурсия к годовщине снятия блокады Ленинграда Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге в Летнем и Михайловском садах открылись экскурсии, посвященные годовщине снятия блокады Ленинграда. Они пройдут с 19 по 27 января 2022 года. Об этом рассказали в пресс-службе Русского музея.

- В январские дни Русский музей хочет напомнить жителям и гостям Санкт-Петербурга о вкладе своих сотрудников и работников садов в сохранение этих всемирно известных памятников истории и культуры от уничтожения, - рассказали в музее.

Посетителям расскажут о том, что происходило в садах во время войны, как эвакуировали коллекции музея, а также покажут, где укрывали скульптуры от бомбежек.

Экскурсия проходит по территории Михайловского и Летнего садов и заканчивается у Летнего дворца Петра I. Жители Блокадного Ленинграда и участники боевых действий смогут посетить экскурсию бесплатно.