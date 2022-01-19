Три килограмма наркотиков нашли у сбытчиков в Петербурге

Полиция накрыла группу наркосбытчиков в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Оперативники петербургского управления по борьбе с наркотиками пресекли деятельность группы распространителей, которые продавали запрещенные вещества через интернет-магазин. Оплату за товар они брали в том числе криптовалютой.

- В своей деятельности организованная группа пользовалась бесконтактным способом с использованием «тайников-закладок». С целью конспирации и координации использовались различные мессенджеры, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Но 18 января в гости к наркосбытчикам пришли полицейские при поддержке бойцов отряда «Гром». В руки стражей порядка попали двое организаторов бизнеса – мужчины 29 и 32 лет, а также двое закладчиков – 36-летние мужчина и женщина.

В сумме у них изъяли почти три килограмма запрещенных веществ.