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Происшествия19 января 2022 12:12

Три килограмма наркотиков нашли у сбытчиков в Петербурге

Полиция задержала четверых участников группы, продававшей вещества через интернет за криптовалюту
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Полиция накрыла группу наркосбытчиков в Петербурге.

Полиция накрыла группу наркосбытчиков в Петербурге.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Оперативники петербургского управления по борьбе с наркотиками пресекли деятельность группы распространителей, которые продавали запрещенные вещества через интернет-магазин. Оплату за товар они брали в том числе криптовалютой.

- В своей деятельности организованная группа пользовалась бесконтактным способом с использованием «тайников-закладок». С целью конспирации и координации использовались различные мессенджеры, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Но 18 января в гости к наркосбытчикам пришли полицейские при поддержке бойцов отряда «Гром». В руки стражей порядка попали двое организаторов бизнеса – мужчины 29 и 32 лет, а также двое закладчиков – 36-летние мужчина и женщина.

В сумме у них изъяли почти три килограмма запрещенных веществ.

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