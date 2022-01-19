В Петербурге задержали дворника за развращение 12-летней девочки

Дворника задержали за развращение 12-летней девочки в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге задержали дворника, который с помощью социальных сетей развращал 12-летнюю девочку. 14 января 2022 года в полицию обратилась 41-летняя мать школьницы, которая рассказала, что с ноября по декабрь прошлого года неизвестный человек вел интимную переписку с ее дочерью. Об этом "КП-Петербург" рассказал источник в правоохранительных органах.

- В ходе переписки неизвестный просил 12-летнюю девочку высылать ему фотографии интимного характера, - сообщил источник.

Правоохранители провели расследование и вышли на подозреваемого. Им оказался 24-летний парень, работающий дворником в Петербурге. Сейчас он уже задержан.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. На данный момент подозреваемый находится под стражей. Ему грозит от трех до восьми лет тюрьмы.