Более 450 килограммов санкционных продуктов изъяли на рынках в Приморском районе

Хамон, колбасу, масло и сыр изъяли на рынках в Приморском районе. Фото: СЗТУ

Подзабытые рейды по поиску в продаже запрещенных продуктов прошли в Приморском районе Петербурга. Инспекторы Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ) заглянули на «Долгоозерный рынок» и на рынок у метро «Старая Деревня». Улов оказался весомым – более 450 килограммов.

- В торговых помещениях таможенники обнаружили сыры, масло и мясную продукцию. Согласно маркировке, продукты были произведены в Италии, Испании и Финляндии. Общий вес изъятого составил 457 килограммов, - сообщает пресс-служба СЗТУ.

Согласно правилам, все изъятые продукты должны быть уничтожены. Обычно их сжигают в высокотемпературной печи на специальном предприятии, занимающемся утилизацией.