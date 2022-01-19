Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество19 января 2022 12:33

Более 450 килограммов санкционных продуктов изъяли на рынках в Приморском районе

Таможенные инспекторы пришли на Долгоозерную улицу и к метро «Старая Деревня»
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
КомментироватьОставить комментарий(0)
Хамон, колбасу, масло и сыр изъяли на рынках в Приморском районе. Фото: СЗТУ

Хамон, колбасу, масло и сыр изъяли на рынках в Приморском районе. Фото: СЗТУ

Подзабытые рейды по поиску в продаже запрещенных продуктов прошли в Приморском районе Петербурга. Инспекторы Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ) заглянули на «Долгоозерный рынок» и на рынок у метро «Старая Деревня». Улов оказался весомым – более 450 килограммов.

- В торговых помещениях таможенники обнаружили сыры, масло и мясную продукцию. Согласно маркировке, продукты были произведены в Италии, Испании и Финляндии. Общий вес изъятого составил 457 килограммов, - сообщает пресс-служба СЗТУ.

Согласно правилам, все изъятые продукты должны быть уничтожены. Обычно их сжигают в высокотемпературной печи на специальном предприятии, занимающемся утилизацией.

0