Жители Мурино остались без света и воды поздним вечером 19 января

В Мурино отключили электричество к ночи 19 января. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жители значительной части Мурино остались без электричества в домах поздним вечером в среду, 19 января. Об этом горожане массово пишут в группе «Девяткино LIVE» во «Вконтакте». По информации источника «КП-Петербург» в экстренных службах, виной всему авария в сетях одной из обслуживающих организаций. Местные жители обрывают телефоны «аварийки» и гадают, когда проблему устранят. Кому-то не повезло еще сильнее – отключили и воду.

- Ну логично же, нет электричества, насос не качает воду в магистраль, батареи тоже скоро остынут, - пишет один из жителей Мурино.

«Комсомолка» обратилась за комментарием в пресс-службу ЛОЭСК.