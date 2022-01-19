Женщина утонула во время крещенских купаний на реке под Гатчиной

Река Оредеж, где утонула женщина в Крещение. Фото: vk.com/id7304960 / Марина Данилушкина

В Ленобласти спасатели почти сутки разыскивают тело женщины, которая утонула в реке Оредеж в Крещение. В МЧС заявка о пропаже поступила утром 19 января. Все произошло на участке реки в деревне Выра, что находится в Гатчинском районе. Обстоятельства инцидента уточняются, как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленобласти.

- Со слов заявителя, женщина ушла купаться. Не уточняется, делала она это в купели или нет. Спустя какое-то время заявитель обнаружил пропажу женщины, она так и не вернулась. Место на участке никак не оборудовано для совершения омовения в Крещение, - рассказали «Комсомолке» спасатели.

Добавим, что на месте продолжают поиски. По данным на 22:00, водолазы так и не нашли тело женщины.