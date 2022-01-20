Две школы во Всеволожске эвакуированы из-за угрозы минирования

Школы Всеволожска проверяют на наличие взрывных устройств. Фото: Олег ЗОЛОТО

Как минимум две школы Всеволожска были эвакуированы из-за угроз о минировании, поступивших с утра. На место прибыли экстренные службы, а учеников сначала вывели на улицу, а потом и вовсе решили отпустить по домам.

- Приехали две пожарные машины, газовая служба, скорые. Дети радостные бегали по стадиону. Их всех отпустили домой, - сообщают сотрудники «Комсомольской правды», живущие во Всеволожске.

На данный момент никаких взрывных устройств не обнаружено: «школа на месте». По предварительным данным, сообщения о минировании получили и другие учебные заведения Всеволожска. Сведений об эвакуации их учеников пока не поступало.