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Происшествия20 января 2022 7:04

Две школы во Всеволожске эвакуированы из-за угрозы минирования

О ЧП сообщают местные жители
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Школы Всеволожска проверяют на наличие взрывных устройств.

Школы Всеволожска проверяют на наличие взрывных устройств.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Как минимум две школы Всеволожска были эвакуированы из-за угроз о минировании, поступивших с утра. На место прибыли экстренные службы, а учеников сначала вывели на улицу, а потом и вовсе решили отпустить по домам.

- Приехали две пожарные машины, газовая служба, скорые. Дети радостные бегали по стадиону. Их всех отпустили домой, - сообщают сотрудники «Комсомольской правды», живущие во Всеволожске.

На данный момент никаких взрывных устройств не обнаружено: «школа на месте». По предварительным данным, сообщения о минировании получили и другие учебные заведения Всеволожска. Сведений об эвакуации их учеников пока не поступало.

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