Движение по трассе «Скандинавия» перекрыто из-за лобового столкновения грузовиков

Авария произошла за Выборгом, в сторону Хельсинки. Фото: Яндекс.Карты

Движение по трассе «Скандинавия» временно перекрыто из-за серьезной аварии. На 169 километре трассы, за Выборгом, лоб в лоб столкнулись два большегруза. Сейчас на месте аварии работают спасатели, врачи и представители дорожных служб.

-20 января около 9:30 на 169 км федеральной автомобильной дороги А-181 «Скандинавия» на участке между населенными пунктами Чулково и Большое поле произошло лобовое столкновение двух грузовых транспортных средств. Движение перекрыто, - сообщает пресс-служба Управления федеральных автодорог «Северо-Запад».

По предварительным данным, в результате ДТП один человек погиб и еще один пострадал. Обстоятельства и причины аварии выясняют дознаватели ГИБДД.