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Происшествия20 января 2022 8:42

Собака растерзала лицо мужчине в Ленобласти

Полиция проводит проверку с связи с инцидентом
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Собака покусала до крови лицо мужчины в Ленобласти

Собака покусала до крови лицо мужчины в Ленобласти

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Ленинградской области домашняя собака напала на мужчину на улице. Днем 19 января 2022 года в полицию обратилась женщина, которая стала свидетельницей инцидента. Она рассказала, что городе Приозерск собака породы доберман набросилась на прохожего. Об этом "КП-Петербург" сообщил источник в правоохранительных органах.

- Женщина пояснила, что возле магазина, расположенного в доме 30 по улице Ленина, доберман набросился на 40-летнего мужчину, - рассказал источник.

В итоге у пострадавшего оказалось истерзано все лицо, он остался истекать кровью.

Пес оказался домашним. После того, как он покусал мужчину, хозяин собаки схватил животное, посадил в свой автомобиль и поспешил скрыться с места произошедшего.

На данный момент полиция проводит проверку. О состоянии пострадавшего ничего не сообщается.