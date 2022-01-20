Елизавета Туктамышева поедет на Олимпиаду в качестве запасной

Елизавету Туктамышеву включили в список запасных. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургская фигуристка Елизавета Туктамышева все же поедет на Олимпийские игры в Пекине. Правда, выйти на лед шансов у нее мало: ученицу Алексея Мишина взяли лишь запасной. Это стало известно после официального объявления состава Федерацией фигурного катания.

- Женщины: Камила Валиева, Анна Щербакова, Александра Трусова. Запасные: Елизавета Туктамышева, Майя Хромых, - говорится в сообщении на сайте Федерации.

Фактически, состав сборной России был известен заранее. Туктамышева провалила Чемпионат Росси, заняв лишь седьмое место. Поэтому она не отобралась на Чемпионат Европы, прошедший в Таллинне и ставший триумфальным для российских фигуристов.

Принять участие в олимпийских соревнованиях она сможет лишь в случае травмы кого-то из основных спортсменок или их заражения коронавирусом.

Но присутствие петербуржцев среди фигуристов Туктамышевой не ограничивается. Город на Неве представят «одиночники» Михаил Коляда и Андрей Мозалев, а также призеры европейского первенства среди спортивных пар Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

Напомним, что игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.