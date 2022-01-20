Подростка ограбили на Смоленском кладбище в Петербурге

В Петербурге ограбили подростка на Смоленском кладбище Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге подростка грабили, когда он прогуливался по Смоленскому кладбищу. В шесть часов вечера 19 января 2022 года в полицию обратилась мать 14-летнего мальчика. Женщина рассказала, что на ее ребенка напал сотрудник кладбища, избил и отобрал телефон. Об этом "КП-Петербург" рассказал источник в правоохранительных органах.

- Полицейские начали проверку и выяснили, что ограбление все же было, однако произошло немного иначе. Сотрудник кладбища к делу отношения не имеет, - пояснил источник.

В тот день к 14-летнему мальчику, который гулял по кладбищу, подошли парень и девушка. Они обманом забрали у подростка телефон и пять тысяч рублей, после чего скрылись. Мальчика никто не бил.

Подросток запомнил, что парню, ограбившему его, на вид было около 19 лет. Он был одет в черный пуховик, синюю кепку с белыми надписями. Сейчас полиция разыскивает подозреваемого.