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Происшествия20 января 2022 10:30

Сбой движения поездов произошел на синей ветке метро Петербурга

Составы идут с увеличенным интервалом в сторону "Парнаса"
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Сбой движения поездов произошел в Петербургском метрополитене

Сбой движения поездов произошел в Петербургском метрополитене

Фото: Олег ЗОЛОТО

В метрополитене Санкт-Петербурга произошел сбой. Днем в четверг, 20 января 2022 года, поезда на синей ветке метро стали ходить в задержкой. Об этом очевидцы рассказали в социальной сети.

- Составы подземки едут с увеличенным интервалом по синей ветке в сторону станции метро "Парнас", - сообщили пассажиры в группе ВКонтакте "Соседи Выборгского района".

Отмечается, что некоторые проезда приходят на станции с задержкой в восемь минут. Такая ситуация наблюдается на протяжении всей ветки.

На данный момент не известно, в чем причина такого изменения графика движения. Пассажиры вынуждены ездить в полных вагонах. На некоторых станциях образовались столпотворения.