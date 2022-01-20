Сбой движения поездов произошел на синей ветке метро Петербурга

Сбой движения поездов произошел в Петербургском метрополитене Фото: Олег ЗОЛОТО

В метрополитене Санкт-Петербурга произошел сбой. Днем в четверг, 20 января 2022 года, поезда на синей ветке метро стали ходить в задержкой. Об этом очевидцы рассказали в социальной сети.

- Составы подземки едут с увеличенным интервалом по синей ветке в сторону станции метро "Парнас", - сообщили пассажиры в группе ВКонтакте "Соседи Выборгского района".

Отмечается, что некоторые проезда приходят на станции с задержкой в восемь минут. Такая ситуация наблюдается на протяжении всей ветки.

На данный момент не известно, в чем причина такого изменения графика движения. Пассажиры вынуждены ездить в полных вагонах. На некоторых станциях образовались столпотворения.