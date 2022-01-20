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Здоровье20 января 2022 10:45

Новый антирекорд суточных заражений коронавирусом установлен в Петербурге

За день инфекцию выявили более чем у 4,7 тысяч человек
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Коронавирус побил очередной антирекорд по заражениям в Петербурге

Коронавирус побил очередной антирекорд по заражениям в Петербурге

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Очередная волна коронавируса захлестывает Санкт-Петербург. Согласно последним данным оперативного штаба по COVID-19 на 20 января 2022 года инфекция снова побила антирекорд по суточной заболеваемости. Теперь в городе за день заболели более 4,7 тысяч человек. Такого не было за все время пандемии в городе. По всей стране за сутки диагностировали 38 850 случаев заражения коронавирусом.

- За последние сутки в Петербурге заражены коронавирусом оказались еще 4753 человека. Предыдущий рекорд был установлен накануне, когда заболели 4382 человека, - рассказали в оперативном штабе.

Также за сутки в Петербурге скончались 60 человек, еще 2646 выздоровели.

Всего за время пандемии в Северной столице коронавирус был диагностирован у 897 851 человек, из них выздоровели 830 723 пациентов. Жертвами инфекции стали 29 248 человек.